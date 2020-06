Głogowski celebryta skazany przez sąd. Za co?

Wyrok, w postępowaniu nakazowym, zapadł kilka tygodni temu. Gabriel S. był oskarżony z art. 288 par.1, który brzmi: „Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Celebryta ma zapłacić karę grzywny w wysokości 800 zł, pokryć wyrządzoną szkodę w wysokości 529 złotych a także pokryć koszty sądowe.

Zdarzenie, które swój finał znalazło w sądzie, miało miejsce 27 listopada ubiegłego roku. Tego dnia mieszkający na starówce pan Eugeniusz zaparkował samochód w dozwolonym, publicznym miejscu i poszedł do domu. Wieczorem zauważył, że jego samochód ma dwie przebite opony.

-

Przypomniałem sobie, że już wcześniej, w tym samym miejscu, przebito opony w busie i podejrzenie padło na Gabriela S., który uważa, że niby tylko jemu wolno parkować w tamtym miejscu – opowiada nam pan Eugeniusz. Mężczyzna poszedł więc do celebryty i zażądał zapłaty za zniszczone opony, ale ten się wszystkiego wyparł. - Zgłosiłem więc sprawę na policję.