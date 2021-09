Głogowska spółdzielnia mieszkaniowa rozda niebawem lokatorom rachunki za sezon grzewczy. Trzeba się łapać za portfel!

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze prosi o zakończenie wszelkich prac remontowych na instalacji centralnego ogrzewania. Lokatorzy powinni też nastawić zawory termostatyczne w pozycji maksymalnego otwarcia, czyli na „5”.

- Wszelkie wycieki i usterki, które mogą pojawić się w czasie uruchamiania lub późniejszego funkcjonowania centralnego ogrzewania, należy zgłaszać w poszczególnych administracjach lub Pogotowiu Awaryjnemu - informuje Mateusz Kowalski ze spółdzielni.

Przygotowano rozliczenia za ciepło

W drugiej połowie września do mieszkańców trafią rozliczenia minionego sezonu grzewczego. Jak już informowaliśmy, liczne podwyżki w ostatnich miesiącach wprowadzane przez dostawcę ciepła oraz chłodna wiosna sprawiły, że znaczna grupa mieszkańców musi liczyć się z dopłatami do centralnego ogrzewania.

Spółdzielnia przypomina, że koszty dostawy ciepła do zasobów spółdzielni ustalane są na podstawie comiesięcznych faktur wystawianych przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy. Na koszt ogrzewania danego budynku składają się koszty stałe (niezależne od zużycia ciepła, tj. opłata za moc zamówioną) oraz koszty zużycia ciepła uzależnione od energii wykorzystanej na ogrzewanie zgodnie ze wskazaniami liczników ciepła. Należy jednak mieć na uwadze, że są one ustalane są na podstawie obowiązującej taryfy dla ciepła, która w ostatnim czasie drastycznie wzrosła.

Pomimo że umowa sprzedaży ciepła zawarta jest pomiędzy Spółdzielnią a WPEC w Legnicy, to Spółdzielnia nie ma wpływu na ceny taryfy dla ciepła. Jest ona bowiem ustalana przez dostawcę ciepła i ostatecznie zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki, co wynika z uregulowań zawartych w ustawie Prawo energetyczne.