Głogowska SM Nadodrze rozsyła lokatorom rozliczenie kosztów ogrzewania za ostatni sezon. Ile jest dopłat?

Do blisko 15 tysięcy mieszkań należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze z początkiem października dotarły rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za poprzedni sezon. Wielu głogowian wyczekiwało tej chwili z niepokojem obawiając się, że będzie musiało sporo dopłacić.

Jak informuje Waldemar Figura, około 25 procent lokatorów musi dopłacić do rachunku za grzewczy sezon.

- Dobra wiadomość jest taka, że zarówno wysokości dopłat jak i zwrotów nie są wielkie i mieszczą się w kwotach do 200 złotych – wyjaśnia Waldemar Figura, kierownik działu eksploatacji SM Nadodrze. - Miniony rok był trudny, bo w ciągu roku mieliśmy pięć zmian taryf. Między początkiem rozliczanego w tej chwili sezonu a jego końcem koszty ogrzewania wzrosły o około 70 procent. W połowie stycznia zmuszeni byliśmy podnieść wysokość zaliczek i całe szczęście. Dzięki tej decyzji udało się spłaszczyć wysokość finalnego rozliczenia sezonu.