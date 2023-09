Głogowska Rewia Graffiti prowadzi nabór dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Kiedy i gdzie się zgłosić?

Głogowska Rewia Graffiti prowadzi nabór do zespołu. Mogą się zgłaszać dziewczęta w wieku od 6 do 16 lat.

Pierwsze zapisy w czwartek, 7 września w sali widowiskowej MOK.

Kolejne będą prowadzone we wtorki i czwartki – 12, 14 i 19 września.

Dzieci będą przesłuchiwane w dwóch turach:

6-latki – III klasa podstawówki godz. 16

IV klasa – szkoła średnia – godz. 17.30