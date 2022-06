Aleksandra Urban (15 l.) od 10 lat w Graffiti: - Z zespołem jestem ponad połowę swojego życia. To był mój pomysł, by się zapisać. Wcześniej chodziłam na koncerty i podziwiałam na scenie moje kuzynki. Teraz sama śpiewam i tańczę i trudno wybrać, co jest fajniejsze. Graffiti jest dla mnie przygodą i życiem, bo jak wracam z zajęć to myślę o układach, tekstach i tej całej reszcie. To cały czas zostaje gdzieś w środku. Zespół jest także moim hobby, moją odskocznią od codzienności. Gdy wchodzę na scenę to automatycznie zapominam o problemach w szkole. Skupiam się na układach tanecznych, na znajomościach, które tam nawiązałam. Zdecydowanie Graffiti mogę nazwać moją rodziną, zwłaszcza instruktorów. Choć jest nas dużo, to jak trzeba – potrafimy się zgrać. Owszem, na scenie jest stres, ale wtedy mam coś takiego, że chcę się pokazać jeszcze lepiej, zwłaszcza jak na widowni siedzą nasi bliscy i znajomi. ------------------------------------------------------ Dominika Długosz (15 l.) od 8 lat w Graffiti: - Zespół to był pomysł moich rodziców, a ja bardzo sceptycznie podchodziłam do tego, bo bałam się występować na scenie. Dałam się jednak namówić i dziś nie żałuję. W śpiewie nie byłam na początku jakaś wybitnie dobra, za to w tańcu szło mi dużo lepiej. Scena bardzo otwiera na ludzi, co pomaga potem w codziennym życiu. Pomagają nam w tym instruktorzy. Nie potrafię wyróżnić kogoś szczególnie, bo każdy z nich podchodzi do zajęć z pasją. W Graffiti spędzam tak dużo czasu, że nie wyobrażam sobie już życia bez Kasi, bez pani Mieci czy bez pana Zdzisława. MOK, gdzie mamy nasze spotkania to mój drugi dom. Kiedy opowiadam znajomym o tym, co robimy, czego się uczymy to podziwiają. --------------------------------------------------- Milena Koryga (15 l.) od 6 lat w Graffiti: - Do Gdy myślę o Graffiti to od razu kojarzy mi się przyjemność i odpoczynek. Po całym ciężkim dniu w szkole, albo nawet po szóstce z jakiegoś przedmiotu, nie ważne po czym, jak przekraczam próg sali widowiskowej to się uśmiecham. Radość sprawa mi choćby widok młodszych dziewczynek ćwiczących na scenie, to jak pracują z nimi nasi instruktorzy… W Graffiti mamy swoich przyjaciół, są wręcz całe paczki. Zapisałam się, bo Dominika Długosz namawiała mnie razem z moją babcią. Przekonałam się, że to była super decyzja. W zespole przełamujemy swoje strachy, walczymy z kompleksami. To bardzo wiele znaczy. Na pytanie, czy nastolatki mają jakieś wyjątkowe wspomnienie z Graffiti, które zostanie z nimi na dłużej, Aleksandra, Dominika i Milena odpowiedziały niemal jednocześnie: - Każde! Każde zajęcia, warsztaty, każdy wyjazd czy festiwal. Za każdym razem to nowa przygoda.

Grażyna Szyszka