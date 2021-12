Głogowska policja przypomina. Jedziesz na święta? Zabezpiecz mieszkanie

Co prawda zabezpieczenie mieszkania istotne jest cały rok, jednak szczególnie należy zwracać na to uwagę właśnie w takich okresach, jak świąteczny. W tym czasie wielu z nas odwiedza rodziny, bywa, że wyjeżdżamy na kilka dni. Nic więc dziwnego, że w tym czasie zdarza się więcej włamań.

– Nie ma idealnych zabezpieczeń przed włamaniem, ale sami możemy zminimalizować jego ryzyko. Zapoznajcie się z naszymi poradami – mówi Łukasz Szuwikowski z KPP Głogów. – Najlepszym i sprawdzonym zabezpieczeniem jest życzliwy sąsiad. Przed wyjazdem poprośmy więc zaprzyjaźnionego sąsiada, aby zwrócił uwagę na to, co dzieje się z naszym mieszkaniem/domem podczas naszej nieobecności. Powierzmy sąsiadom lub znajomym komplet kluczy i poprośmy, żeby co jakiś czas otworzyli okna i włączyli światło wieczorem, zabrali z wycieraczki gazetki reklamowe i wyjęli korespondencję ze skrzynki na listy.