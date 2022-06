Głogowska pizzeria Torino przeniosła się do nowego lokalu. Ma też nową, dużo bogatszą kartę

Jedna z najstarszych, założonych w 1999 roku, pizzerii w Głogowie zmieniła lokal. Po rocznym remoncie obiektu przy ulicy Jedności Robotniczej (obok dworca PKS) we wtorek, 7 czerwca otworzyła drzwi dla klientów. Stary lokal przy Zielonym Rynku został już na stałe zamknięty.

Nowa, piękna, nowoczesna sala może pomieścić ponad 50 osób, a kilkadziesiąt kolejnych w ogródku zewnętrznym.

- Ruszyliśmy z prostym, letnim ogródkiem, ale w zanadrzu mamy inne plany – mówi Karolina Osuch, żona współwłaściciela pizzerii Torino. - Wraz z nowym otwarciem rozszerzyliśmy kartę zachowując oczywiście naszą pizzę, ale serwujemy dodatkowo makarony, przystawki, dana główne, zupy, sałatki i desery. Mamy też pełen zakres barowy, od kawy z dobrego ekspresu po koktajle alkoholowe i bezalkoholowe, piwa kraftowe.

W nowej siedzibie pizzeria niemal o drugie tyle zwiększyła też zatrudnienie.

Pizzeria pracuje codziennie od godziny 11 do 22, a w weekendy do 23.

Oba lokale, ten zamknięty i nowy, należą do właścicieli Torino. Dotychczasowa pizzeria przy ryneczku ma być w przyszłości wykorzystana, ale Karolina Osuch nie zdradza na razie, w jaki sposób.