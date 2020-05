Głogowska firma daje nowe życie legendom motoryzacji. Odnawiają stare auta. ZOBACZ ZDJĘCIA

– Proszę mi wierzyć, że to dobry wynik, bo renowacja starego auta zajmuje sporo czasu. Nowe auto możemy całkiem rozmontować w jeden dzień, ale stare, gdzie wiele elementów jest zardzewiałych, zniszczonych, to już praca na co najmniej miesiąc. Trzeba rozkręcić każdą śrubkę, wszystko skatalogować – mówi Tomasz Dzierżawski.

Łączą pasję i pracę

Głogowianin przyznaje, że jest jednym z tych szczęśliwców, którym udało się zamienić pasję w pracę. W warsztacie spędza nawet sześć dni w tygodniu, często od ósmej do ósmej. I nie przeszkadza mu to.

– Już od dziecka mnie do tego ciągnęło. Oglądałem na MTV program, w którym odnawiano i tuningowano samochody i zacząłem o tym myśleć. Ale nie chciałem iść w zwykłą mechanikę, nie satysfakcjonowałoby mnie to. Stąd pomysł na renowację starych pojazdów – mówi.

W środku Retro Garażu stoi wiele zabytkowych pojazdów. Większość to samochody klientów, są też stare motocykle, które państwo Dzierżawscy zakupili od kolekcjonera. Póki co garaż jest zamknięty dla osób, które chciałyby wejść z ulicy, zobaczyć auta, kupić je. Firma pracuje nad zamówieniami. Jednakże w perspektywie kolejnych miesięcy, ma to się zmienić i do obiektu będzie można wejść. Pan Tomasz chce dogadać się z firmą z Kalifornii, która handluje zabytkowymi autami.