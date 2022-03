Głogowska Ekstremalna Droga Krzyżowa 2022. Pątnicy mają do wyboru aż cztery różne trasy. Zobacz mapy!

Pielgrzymi będą się poruszać głównie po leśnych i polnych drogach, pokonywać strumyki i błotniste ostępy. A wszystko po to, aby w milczeniu oddać się rozważaniom i zmagać się z własnymi słabościami, zarówno duchowymi jak i fizycznymi. Drogę w ciemności wskaże im GPS.

- Co roku trasy są trochę inne. Postanowiliśmy zostawić dwie z ubiegłego roku i dodać dwie nowe. Trasa żółta, świętej Anny była przygotowywana już dwa lata temu, ale nie doszła do skutku, a zupełną nowością jest szlak brązowy, czyli świętego Jakuba – mówi koordynator EDK Wojciech Bareja. - Głogowianie zasługują na fajne i dobrze zrobione rzeczy, stąd do wyboru cztery trasy. Trzeba też przyznać, że jeśli chodzi o pieszą turystykę, to nasza okolica ma wiele do zaoferowania.