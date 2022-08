Głogowska biblioteka wprowadziła blisko 800 ebooków i audiobooków po ukraińsku

Obywatele Ukrainy, którzy zamieszkali w Głogowie, mogą znaleźć coś dla siebie w miejskiej bibliotece.

– Mamy specjalną ofertę dla naszych ukraińskich czytelników. W ofercie platformy Legimi, do której bezpłatny dostęp zapewniamy naszym czytelnikom, pojawiły się tytuły ukraińskie – mówi Agnieszka Błaszczyk z MBP w Głogowie.

W sumie w głogowskiej bibliotece pojawiło się ponad 800 ebooków i audiobooków w tym języku. By z nich skorzystać wystarczy zapisać się do biblioteki i pobrać darmowy kod dostępu do tych książek w wersji online w portalu Legimi.

– Głogowianie zapisani do biblioteki mogą bezpłatnie korzystać z zasobów Legimi dzięki finansowemu wsparciu Gminy Miejskiej Głogów – dodaje Agnieszka Błaszczyk.

Są też tak, rzecz jasna, tysiące pozycji w języku polskim.