Głogowska akcja „Stop nowotworom u dzieci”. Darmowe badania blisko 100 małych mieszkańców miasta

Prezydent miasta Rafael Rokaszewicz oraz Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, zapraszają głogowian do udziału w akcji „Stop nowotworom u dzieci”. W ramach akcji przebadanych zostanie blisko 100 dzieci w wieku od 9 m. ż. do 17 roku życia.

Bezpłatne badania profilaktyczne obejmują:

USG brzucha, tarczycy, węzłów chłonnych oraz moszny u chłopców.

Rejestracja będzie się odbywać w dniach 25 i 26 września w godzinach od 16.00 do 19.00 lub do wyczerpania miejsc. Co ważne - wyłącznie telefonicznie pod numerem: 792 188 798