Głogowscy tenisiści z GTT podsumowali sezon i nagrodzili najlepszych zawodników

Uroczyste podsumowanie kończącego się roku to w GTT już tradycja. W sobotę, 26 listopada, w Miejskim Ośrodku Kultury sympatycy tenisa spotkali się po raz kolejny. Była to okazja do wyróżnienia najlepszych zawodników sezonu oraz przyjęcie nowych członków GTT.

Skład zarządu przedstawił prezes Andrzej Kulhawik, a jego zastępca Mirosław Żmuda zapoznał wszystkich ze sprawozdaniem za rok 2022.

W ostatnim sezonie najlepsze osiągnięcia w tenisie ziemnym zdobyli:

Aron Śmikiel

Maciej Kubacki

Michał Maciejewski

Jagoda Szymkowiak

Tosia Rak

Joanna Lewandowska

Michał Adamczak

Adam Łukasiewicz

Michał Nadała

Mateusz Stusiński

Mateusz Szałek

Wyróżnieni otrzymali drobne upominki, a trzech najlepszych zawodników z Ligi ,,OPEN’’ odebrali także puchary. Byli to: