Głogowscy tenisiści podsumowali tegoroczny sezon [ZDJĘCIA]

Władze tenisowego stowarzyszenia przypomniały zorganizowane w tym roku imprezy oraz sukcesy swoich podopiecznych.

Oto wyróżnieni tenisiści:

Natalia Jasak, lat 8

W cyklu turniejów w Szczawnie-Zdrój zajmowała miejsce pierwsze, drugie i czwarte. Ponadto w Zielonej Górze była druga i trzecia, a na turnieju w Lubinie czwarta.

Kajetan Jasak, lat 8

Na turniejach w Szczawnie-Zdrój zdobył drugie i trzecie miejsce, ponadto zajął drugie miejsce w Zielonej Górze i we Wrocławiu oraz trzecie miejsce na turnieju w Lubinie.

Igor Sendłak, lat 8

Igor zajął drugie miejsce na turnieju w Lubinie.

Filip Nowak, 9 lat

Zwyciężył na turnieju w Szczawnie-Zdrój do lat 9 i zajął piąte miejsce na turnieju we Wrocławiu do lat 10.

Stanisław Adamczak, lat 9

W tym roku Stasiu wziął udział w 12 turniejach. Z większości z nich wrócił z pucharami. Trzy razy zwyciężył w Lesznie, również trzy razy plasował się na drugim miejscu (w Lesznie, Szczawnie-Zdrój i we Wrocławiu) i czterokrotnie zajmował trzecie miejsce.