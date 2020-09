Głogowscy siatkarze piją wodę z kranu. Zawodnicy otrzymali od PWiK specjalne bidony, które będą zabierać na mecze

Jak mówi Andrzej Krzemień, prezes PWiK, picie kranówki to nie tylko oszczędność i wygoda. To także dbanie o środowisko. Woda z kranu, w porównaniu z tą butelkowaną, jest bardzo tania.

- Dodatkowo nie ma potrzeby zużywania jednorazowych butelek plastikowych – dodaje.

Głogowska kranówka zawierająca magnez i wapń zadba o dobrą kondycję serca i kości naszych siatkarzy. W ramach kampanii dostępne mamy dwa rodzaje bidonów. Pomarańczowo – czarne są do dyspozycji SPS Chrobry Głogów. Natomiast niebieskie będą rozdawane mieszkańcom Głogowa przy różnych okazjach. Będą między innymi do wygrania w ramach konkursów. Warto, więc śledzić profil PWiK Głogów na Facebooku.

Dlaczego warto pić wodę z kranu?

Głogowska kranówka jest bezpieczna, zdrowa i o wiele tańsza niż woda butelkowana. Litr kranówki kosztuje mniej niż jeden grosz. Woda dostarczana przez PWiK w Głogowie odpowiada najbardziej rygorystycznym polskim i europejskim normom dotyczącym jakości. Jest badana nie tylko w naszym akredytowanym laboratorium, ale także prowadzone są niezależne kontrole przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Woda pochodzi z ujęcia głębinowego w Serbach i jest średnio twarda. Oznacza to, że zawiera cenne składniki takie jak wapń, magnez oraz sód. To ważne minerały dla naszego organizmu. Bardzo dobrze wpływają na kondycję serca oraz kości. Dodatkowo wybierając kranówkę, ogranicza się zużycie plastiku.

Szacuje się, że w ciągu roku na całym świecie kupujemy ponad pół miliarda plastikowych butelek. Ta ogromna ilość plastikowych odpadów ma wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Badania wykazują, że butelka z tworzywa PET może rozkładać się nawet 1000 lat! Wybór kranówki to same korzyści – dla zdrowia, dla portfela i dla środowiska!