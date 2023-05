Głogowscy kryminalni pokazali wiedzę i umiejętności. Zajęli trzecie miejsce w wojewódzkim konkursie

W czwartek, 17 maja w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wręczono nagrody finalistom konkursu „Policjant Służby Kryminalnej roku 2023”. Gratulacje zwycięzcom i uczestnikom złożył zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Mariusz Bużdygan.

Zespół z Głogowa ma powody do zadowolenia, bo zajął wysokie, trzecie miejsce.

W konkursie KPP Głogów reprezentowali:

nadkom. Grzegorz Kruszakin,

kom. Krzysztof Samborowicz,

asp. szt. Ewelina Walas

asp. szt. Waldemar Kazimierczak.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna reprezentująca KPP w Świdnicy.