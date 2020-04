Głogowscy działkowcy oddają swój fundusz na walkę z pandemią koronawirusa

Kwota, która trafi do szpitala, to 100 tysięcy złotych. Tyle właśnie wynosi roczny fundusz miasta na rzecz działkowców.

Prezydent miasta Rafael Rokaszewicz poinformował, że działkowcy zdecydowali się na przekazanie swojej dotacji na ważniejsze zadania.

- Otrzymałem pismo od zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych z informacją, że w tym roku działkowcy sami sobie poradzą, a ich fundusz przeznaczyć na walkę z koronawirusem - mówi prezydent. - Dlatego w porozumieniu ze szpitalem, kupimy tej placówce nowy sprzęt.

Prezydent podkreśla, że inicjatywa działkowców to piękny gest w tych trudnych czasach.