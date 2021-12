Policjanci z Wydziału Prewencji zatrzymali 38 – letnią kobietę, mieszkankę Głogowa. Kobieta w jednym ze sklepów dokonała kradzieży kosmetyków różnych marek na kwotę ponad 600 zł. Została zatrzymana przez mundurowych i przewieziona do policyjnego aresztu.

Cały skradziony towar został odzyskany i wrócił w całości do sklepu.

Za kradzież grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.