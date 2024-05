Głogowianka straciła 43 tys. złotych. Dała się oszukać fałszywemu pracownikowi banku

– Do kobiety zadzwoniła osoba podająca się za pracownika banku, informując, że jej pieniądze są zagrożone. W trakcie rozmowy oszust dowiedział się, w jakim banku kobieta trzyma pieniądze i w celu uwiarygodnienia wymyślonej historii poinformował, że skontaktuje się z nią prokurator. Następny oszust, który do niej zadzwonił, polecił wypłacenie wszystkich środków z konta w celu wpłacenia ich na „bezpieczne konto”. Za jego namową głogowianka poszła do banku i wypłaciła wszystkie środki z kont, nie podając pracownikom banku powodu, ponieważ, jak uprzedził oszust, pracownicy mogą być w to zamieszani. Następnie za pomocą podawanych przez oszusta kodów, kobieta wpłaciła środki w bankomacie – mówi Natalia Szymańska z głogowskiej policji.