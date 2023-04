Głogowianka chciała mniej zapłacić w sklepie. Teraz odpowie za oszustwo

– Kobieta usiłowała dokonać oszustwa poprzez zmianę metki z produktów większej wartości na tańsze. Ponadto kobieta po wybraniu dwóch artykułów spożywczych, zerwała jeden z kodów kreskowych jednocześnie łącząc dwa artykuły. Swoim działaniem wprowadziła w błąd pracownika sklepu co do ceny towarów obniżając wartość, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na zatrzymanie – mówi st. sierż. Natalia Szymańska oficer prasowa KPP Głogów.

Normalnie oszustwo to przestępstwo zagrożone karą do 8 lat więzienia, ale policja potraktowała te na osiem złotych jako przypadek mniejsze wagi. Wciąż jednak jest to przestępstwo ścigane z urzędu, za które grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.