Głogowianin zakochał się w jeziorze... więc nauczył się surfować i będzie tego uczył innych

- GPS tam wariował, mapy nic nie pokazywały no i zabłądziłem. Nagle wyjechałem w miejscu, z którego zobaczyłem bajeczne jezioro otoczone górami i lasami. Nigdy wcześniej o nim nie słyszałem, ale to miejsce urzekło mnie całkowicie - wspomina głogowianin. - Wcześniej chciałem kupić działkę w górach Sowich, żeby postawić dom letniskowy, ale ciągle coś w tym przeszkadzało. I nagle odkryłem to jezioro, które sprawiło, że zapomniałem o górach Sowich.

Pan Jerzy jest ekspertem samochodowym prowadzącym firmę AutoExpert. Doradza klientom zainteresowanym kupnem konkretnego pojazdu. W okolice jeziora trafił przypadkiem. To było standardowe zlecenie. Jechał sprawdzić samochód, którym zainteresowana była jego klientka, do niewielkiej miejscowości w okolicach Lubawki (powiat kamiennogórski).

- Moją życiową sentencją jest: „Nie stajesz w miejscu, bo się starzejesz. Starzejesz się, bo stajesz w miejscu”. Dlatego ja zawsze staram się być aktywnym. Przy tym jeziorze, na które natrafiłem, codziennie wieje wiatr. To miejsce idealne dla takich sportów jak kitesurfing czy windsurfing. Zapisałem się więc na kurs instruktora. Zdałem egzamin teoretyczny a obecnie przygotowuje się do praktycznego. I chcę otworzyć nad tym jeziorem Szkołę Sportów Wodnych - zaznacza.

Jak dojechać?

Przygotowuje się na sucho

Przygotowującego się do egzaminu głogowianina można spotkać w okolicach miasta, gdy wieje większy wiatr. Ćwiczy m.in. przy pawich oczkach, na wałach Odry itp. Co prawda, na razie na sucho, bo jest za zimno, by wchodzić do wody. Ale człowiek z latawcem przyciąga uwagę przechodniów. - Nigdy się nie spodziewałem, że zajmę się kitesurfingiem. Ale bardzo mi się to spodobało - zaznacza głogowianin.