Głogowianin wyburzył w mieszkaniu część ściany nośnej bloku. Mogło dojść do katastrofy budowlanej

Brakiem wyobraźni wykazał się mieszkaniec Głogowa, który w mieszkaniu wyburzył fragment ściany nośnej i planował kolejne prace, na które wymagane są zgody administratora.

- Wyburzenie części ściany nośnej czy usztywniającej destabilizuje bryłę budynku i może doprowadzić do awarii, a w skrajnych przypadkach nawet do katastrofy budowlanej – przestrzega Katarzyna Duziak, kierowniczka Działu Technicznego SM Nadodrze. - Na szczęście w tym przypadku otrzymaliśmy informację o przeprowadzaniu tych prac od sąsiadów i szybko zareagowaliśmy. Być może uniknęliśmy bardzo poważnych skutków. Jak zawsze w takiej sytuacji, gdy mówimy o samowoli budowlanej, zgłosiliśmy ten fakt do nadzoru budowlanego.