Głogowianin Tadeusz Kolańczyk odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Zegarmistrz z duszą poety

Tadeusz Kolańczyk to w naszym mieście postać bardzo znana. Od wielu lat prowadzi zakład zegarmistrzowski, ale odznakę otrzymał za swój dorobek literacki. Jako poeta zadebiutował wierszem w czasopiśmie „Ulotna Przestrzeń” w 2001 r. Otrzymał Specjalną Nagrodę Literacką im. Władysława Reymonta (2002, 2008). Należy do Związku Literatów Polskich i Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego. Wydał zbiory wierszy: „Na Moście Dobrego i Złego” (2001), „Pomiędzy przęsłami” (2007), „Zaproszenie na jagody” (2012).

Tadeusz Kolańczyk jest autorem trzech książek literackich. Od 2012 r. jest aktywnym członkiem Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze. Od 1999 r. jest także członkiem Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego, poprzez które propaguje i upowszechnia poezję i kulturę literacką w Głogowie, gdzie co roku odbywa się znane w regionie Konfrontacje Literackie.