Głogowianin Radosław Pobol został wiceprezesem Enea Operator w Poznaniu

Przez wiele lat związany z samorządem

Radosław Pobol jeszcze kilka miesięcy temu był związany ze spółką KGHM. Ostatnio jako wiceprezes Mercus Logistyka, wcześniej dyrektor naczelny biura zarządu i prokurent w KGHM ZANAM S.A. W latach 2016-2017 pełnił obowiązki dyrektora naczelnego ds. zarządzania kapitałem ludzkim w KGHM Polska Miedź S.A. W tym samym czasie (2016-2017) był przewodniczącym rady Fundacji KGHM Polska Miedź S.A.

Radosław Pobol przez wiele lat był też samorządowcem, m.in. przewodniczył radzie miasta. Pracował też jako sekretarz powiatu głogowskiego.

Nowy wiceprezes zarządu Enea to absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Posiada Certificate of Higher Education in Business Administration at TVU London oraz zdany egzamin do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.



Enea S.A. – polskie przedsiębiorstwo branży energetycznej z siedzibą w Poznaniu. Grupa Kapitałowa Enea, dla której Enea S.A. jest jednostką dominującą, działa w pełnym łańcuchu wartości rynku energetycznego: wydobycie węgla kamiennego, wytwarzanie energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią

Źródło: Wikipedia