Głogowianin jechał autem pod wpływem narkotyków. Zatrzymał go dzielnicowy

Dzielnicowy z Grębocic jechał właśnie rozpocząć służbę. Zanim jednak dotarł na odprawę, zauważył dziwnie zachowującego się kierowcę opla. Policjant postanowił sprawdzić sytuację. Jak się okazało, słusznie.

– Kierownik Rewiru Dzielnicowych z Grębocic tak jak to robił przez ostatnie 13 lat, wyjechał wczoraj z domu do miejsca pełnienia służby, którą tym razem rozpoczynał w Polkowicach. W Wilczynie jego uwagę zwrócił opel za kierownicą, którego jak się za chwile miało okazać, siedział 32-letni mężczyzna. Technika jazdy wspomnianego kierowcy wzbudziła u policjanta podejrzenie, że może być on pod wpływem alkoholu lub narkotyków – relacjonuje Przemysław Rybikowski, oficer prasowy KPP Polkowice.