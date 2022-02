Głogowianin domaga się natychmiastowego wstrzymania szczepień przeciwko Covid-19

Jeden z mieszkańców Głogowa złożył do ratusza wniosek o wstrzymanie szczepień przeciwko COVID – 19. Pismo wpłynęło 19 stycznia. Jego autor chciał, by zwołano w tej sprawie nadzwyczajne posiedzenia rady miasta.

Pismem wnioskodawcy zajęła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Odpowiedź zostanie przedstawiona na najbliższej sesji zaplanowanej na 23 lutego.

Jak zauważamy w gotowym już piśmie, komisja odniosła się do trybu zwołania nadzwyczajnej sesji, ale nie do powodu, o który wnosił głogowianin.

- Są to sesje zwyczajne, zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz ma kwartał. Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 3 w/w ustawy sesje tzw. nadzwyczajne zwoływane są na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Zatem nie tylko sposób zwołania różni sesję zwyczajną od sesji nadzwyczajnej, także szczególny przedmiot obrad. Na niej bowiem rozpatrywane są sprawy pilne, które nie mogą być załatwione w trybie sesji zwyczajnej. Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 3 w związku z art. 20 ust 1 zdanie drugie w/w ustawy, wnioskodawca składając wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej jest obowiązany załączyć do niego porządek obrad wraz z projektami uchwał. Z żadnego jednak przepisu ustawy nie wynika, aby katalog podmiotów uprawnionych o wnioskowanie zwołania sesji nadzwyczajnej obejmował także inicjatywę ze strony obywatela. W związku z powyższym w tych okolicznościach prawnych, złożony wniosek nie daje możliwości zwołania sesji z inicjatywy obywatela i nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 246 § 1 KPA wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII KPA – czytamy w odpowiedzi.