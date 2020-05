Głogowianie też rapują w „Hot16challenge" i zbierają pieniądze dla służby zdrowia. Jak im poszło?

Osobowość Roku 2012 - Wyniki

8 marca zakończyliśmy głosownie na Osobowość Roku 2012. Kupony przyjmowaliśmy do piątku do godz. 16, a potem je doliczyliśmy do dotychczasowej punktacji. Natomiast głosowanie na esemesy trwało do 8 marca do północy. Poniżej wyniki.