Głogowianie przyjmują uchodźców pod swoje dachy. Ale na granicy wciąż są ich tysiące

Głogowianie po raz kolejny pokazali wielkie serca i ruszyli z pomocą w chwili potrzeby. Chodzi oczywiście o uchodźców uciekających z objętej wojną Ukrainy. Wiele osób oferuje dach nad głową uciekinierom. Potrzeby wciąż są jednak jeszcze ogromne o czym mówi nam głogowianin, który w czwartek wrócił z granicy.

– Byłem przy przejściu granicznym w Korczowej. Uchodźcy są tam kierowani do ogromnych hal, w których mieściły się sklepy. Koczują tam tysiące osób. Działają tam punkty recepcyjne i pracujący tam ludzie robią co mogą, ale nie działa to zbyt wydolnie. Skala jest po prostu zbyt duża – mówi Maciej Klupś.