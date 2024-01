Głogowianie opowiedzą o swojej wyprawie do Indii. Spotkanie dla miłośników podróży

Już 11 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu "Fotostopem przez świat". Grażyna i Stefan Sroczyńscy, małżeństwo podróżników z naszego miasta, zabierze tym razem gości spotkania do dalekich Indii. Choć sama opowieść nie będzie pochodzić od nich, bo w ramach cyklu zaprosili do udziału innych podróżników. O swojej wyprawie do tego kraju opowiedzą Koryna Opala – Rybka i Zbigniew Rybka opowiedzą o swojej podróży po Indiach.

– Indie - trzecia gospodarka świata, kraj wielkich kontrastów, fascynującej kultury i pięknych krajobrazów. O życiu codziennym tego kraju, o spotkanych tam ludziach, o zabytkach, o hinduskich zwyczajach i tradycjach opowiedzą znani głogowianie Koryna Opala-Rybka i Zbigniew Rybka. Spotkanie z podróżnikami odbędzie się w ramach cyklu Fotostopem przez świat, prowadzonego przez Grażynę i Stefana Sroczyńskich – zachęca Agnieszka Błaszczyk z głogowskiej biblioteki.