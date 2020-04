W sierpniu tego roku mija 40 lat od czasu wyjścia pierwszej, Pieszej Pielgrzymki z Głogowa na Jasną Górę. Z tej okazji parafia pw. św. Mikołaja przygotowuje wystawę poświęconą pielgrzymowaniu z naszego miasta do Częstochowy. Poproszono, by osoby, które brały udział w pielgrzymowaniu z Głogowa do Częstochowy, podzieliły się zdjęciami i pamiątkami, a także spisanymi wspomnieniami o pielgrzymce. Odzew prezentujemy w kolejnej już galerii. Zobaczcie.

Przypomnijmy: Pierwsza piesza pielgrzymka z Głogowa na Jasną Górę wyruszyła w 1988 roku. Pątnicy wychodzą z naszego miasta co roku o tej samej porze, czyli 2 sierpnia. W 11 dni mają do pokonania 320 km. Prezentowane zdjęcia pochodzą między innymi z tamtego okresu i lat późniejszych. Kolejne można przesyłać w formie skanów ma mejla: parafia@mikolajglogow.pl.