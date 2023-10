Głogowianie, którzy startowali do Sejmu komentują wstępne wyniki wyborcze

Zapytaliśmy głogowian startujących w wyborach parlamentarnych o ocenę wiąż nieoficjalnych wyników niedzielnych (15.10) wyborów samorządowych. Wojciech Zubowski z PiS cieszy się z kolejnej wygranej swojej partii, Jeremi Hołownia z Lewicy ma nadzieję, że jego ugrupowanie będzie mogło współrządzić krajem, a Łukasz Horbatowski z KO dziękuje za głosy na Koalicję Obywatelską.

Wojciech Zubowski czeka na oficjalne wyniki, choć cieszy się w kolejnej wygranej swojej partii.

- Cieszy bardzo wysoka, wręcz rekordowa frekwencja. Czekamy na potwierdzenie wyników przez Państwową Komisję Wyborczą i jeżeli się one utrzymają to będę się cieszył, że po raz kolejny Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne. Pojawiają się pytania co do potencjalnych koalicjantów, ale tym będą się zajmowały władze ugrupowania. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach i żałuję, że pojawiły się incydenty związane z kwestiami kart referendalnych. Niestety, miałem liczne sygnały, że miało to miejsce także na terenie powiatu głogowskiego – mówi Wojciech Zubowski, poseł PiS, który starował w wyborach na kolejną kadencję Sejmu.