Głogów: Związkowcy z KGHM chcą wypłaty jednorazowej zapomogi dla hutników i ich rodzin

Związkowcy, w złożonym 8 maja piśmie proponują wypłaty konkretnych sum pieniędzy ustalając przy tym kryteria dochodowe. Chcą, by przy dochodach 2250 zł na osobę, zapomoga wyniosła 800 zł na członka rodziny, a przy dochodach powyżej tej 2250 zł, po 700 zł.

Pismo w tej sprawie trafiło do dyrektora naczelnego HM Głogów Przemysława Wiśniewskiego.

Związkowcy przyznają wprost, że obawiają się zapisów planów trzeciego etapu tarczy antykryzysowej, w którym pojawił się projekt zawieszenia układów zbiorowych, regulaminów pracy i przejęcie funduszy świadczeń socjalnych przez pracodawców.

- Boimy się dojdzie do wydawania pieniędzy bez konsultacji ze związkami zawodowymi – mówi Dariusz Ochab, zastępca przewodniczącego Związku Zawodowego „POLSKA MIEDŹ" w HM Głogów. - Po wyborach prezydenckich, na jakimś nocnym posiedzeniu, ten plan może być przyjęty, więc chcemy uratować trochę pieniędzy, by trafiły do ludzi, a nie gdzieś indziej.