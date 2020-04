Głogów: Żołnierze WOT pomagają w przyszpitalnym namiocie do segregacji pacjentów

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pomagają pracownikom szpitala w namiotach do segregacji pacjentów. Od dziś pełnią służbę razem z medykami pilnując porządku.

Głogowski Szpital Powiatowy wspierają od dziś żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Od rana współpracują z załogą SOR-u. Pomagają w namiotach, w których odbywa się tzw. triaż, czyli selekcji pacjentów zgłaszających się po pomoc, by wykluczyć kontakt osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem od pozostałych.

Do namiotów przy SOR żołnierze wytyczyli taśmami ścieżkę dla pacjentów, a także oznaczyli odległości, jakie należy zachować stojąc w kolejce.

- Żołnierze, zabezpieczeni w maseczki i rękawiczki, stanową zaplecze dla pielęgniarek i ratowników, którzy udzielają w namiotach pomocy ludziom, którzy przychodzą na SOR – mówi prezes szpitala Edward Schmidt. - Kierują ruchem, nadzorują porządek, a w momencie gdy pracownicy szpitala z pacjentem muszą się oddalić z namiotu, zabezpieczają te miejsca.

O tym, że „terytorialsi” pomagają szpitalowi, zdecydował wojewódzki dowódca 16. Dolnośląskiej Obrony Terytorialnej. Zrobił to na wniosek prezesa szpitala. Po wizji lokalnej i ustaleniu zasad współpracy, od dziś żołnierze są już na służbie. I to od godziny 7 rano do 22.

Warto dodać, że szpital przygotował dodatkowe pomieszczenia dla osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Oprócz sali na SOR-ze, są też trzy sale na parterze szpitala, na oddziale wewnętrznym. Zorganizowano to tak, że strefy dla takich pacjentów mają swoją oddzielną ścieżkę, która nie krzyżuje się z drogą pozostałych osób. Dojście do nich prowadzi od strony balkonu.

- Są to miejsca,w których pacjenci, gdy zajdzie taka potrzeba, będą czekać w izolacji na wyniki testów na koronawirusa – dodaje prezes Schmidt. - Obecnie ten czas wynosi od 24 do 30 godzin, ale ma być otwarty dodatkowy punkt laboratorium ALAB we Wrocławiu, i ten czas ma się skrócić do kilkunastu godzin.

Wśród żołnierzy WOT jest Krzysztof Taras, głogowianin, żołnierz 161. Batalionu Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. - Będziemy pełnić służbę od godziny 7 do 22, ale jeśli zajdzie potrzeba to będziemy też i dłużej – mówi - Na razie organizujemy się i ustalamy wszystko tak, by jak najlepiej działało. W Głogowie wspomagają nas żołnierze z brygady kujawsko-pomorskiej i lubelskiej, którzy są ulokowaniu w 4. Batalionie Inżynieryjnym – dodaje. Krzysztof Taras jest w brygadzie od grudnia, na stanowisku instruktora. - Mam nadzieję, że niedługo taki batalion powstanie w Głogowie.

