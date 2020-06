Głogów: Zniszczył samochodem ogrodzenie i murawę szkolnego boiska w Nielubi

Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu, ale odmówił składania wyjaśnień w tej sprawie. Jego działanie było wyjątkowo bezmyślne. Najpierw staranował ogrodzenie i szlaban wjazdu na boisko, następnie wjechał samochodem do środka i jeździł po murawie boiska powodując jej zniszczenie. Swoim zachowaniem spowodował uszkodzenia o wartości co najmniej 15 000 złotych.

Za uszkodzenie mienia grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa znajdzie swój finał w Sądzie.