Głogów: Znalazł w przymierzalni saszetkę pełną pieniędzy i sobie wziął

Okazja czyni złodziejem. To stare i prawdziwe przysłowie, które powtarzane jest przez kolejne pokolenia, ale niektórzy nie potrafią korzystać z płynącej mądrości. Codziennie bowiem z różnych przyczyn m.in. roztargnienia i pośpiechu, nawet najlepszym zdarza się zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Konsekwencją może być niejednokrotnie spowodowanie sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu albo prowadzącej do utraty własnego mienia.

Przekonał się o tym 35-letni mieszkaniec powiatu polkowickiego, którego zatrzymali policjanci. Mężczyzna podejrzewany jest o przywłaszczenie saszetki z dokumentami i pieniędzmi w kwocie 17 tys. złotych pozostawionej przez przypadkową osobę w przymierzalni jednego z głogowskich sklepów.

35-latek robiąc zakupy wszedł do przymierzalni, w której znalazł saszetkę i zamiast zwrócić ją właścicielowi postanowił wykorzystać sytuację w myśl zasady “znalezione nie kradzione”.

Został ustalony przez głogowskich policjantów i zatrzymany. Saszetka z pieniędzmi wróciły do poszkodowanego, a “znalazca” odpowie teraz przed sądem.

Za tego typu występki grozi odpowiedzialność karna pozbawienia wolności do lat 5.