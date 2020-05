Głogów: Złożyłeś wniosek o paszport przed pandemią? Możesz go już osobiście odebrać

Biuro prasowe urzędu miejskiego poinformowało o możliwości odbierana już paszportów w głogowskim punkcie w ratuszu. Jednak aby to zrobić, należy się wcześniej umówić telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 76 726 55 50.

W trakcie wizyty w Terenowym Punkcie Paszportowym w Głogowie są zobowiązani do:

• zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika urzędu,

• dezynfekcji rąk po wejściu do budynku urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,

• zachowania dystansu 2 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

• dodatkowo informujemy o weryfikacji temperatury ciała klientów