Głogów: Złamał partnerce nos, a dziecko zranił w głowę. Oprawca został zatrzymany

Interwencja policjantów w sprawie awantury domowej miała niespodziewany przebieg. Okazało się, że 42 – latek, sprawca przemocy wobec swojej partnerki oraz dzieci był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Podejrzany znęcał się fizycznie i psychicznie nad partnerką oraz jej dziećmi. Jego ostatni wyczyn to złamanie nosa kobiety oraz urazy głowy jej nieletniej córki. Uciekł z mieszkania ale policjanci zatrzymali go na terenie Głogowa. Mężczyzna nie wrócił z przepustki jakiej mu udzielono w zakładzie karnym i ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Ma bogatą przeszłość kryminalną zarówno w kraju jak i za granicą. Dopuszczał się kradzieży, gróźb karalnych, niszczenia mienia, rozbojów. Natychmiast po zakończeniu policyjnych czynności został przetransportowany do zakładu karnego gdzie będzie odbywał dotychczasową karę pozbawienia wolności. Za czyny, których się dopuścił grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.