Głogów: ZGM wstrzymuje zebrania wspólnot. SM „Nadodrze" zawiesza przeglądy w mieszkaniach

Administratorzy wspólnot z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie odwołują planowane na najbliższe tygodnie zebrania z lokatorami. Nie wiadomo, kiedy zostaną one wznowione. Kroki te zostały podjęte w związku z zagrożeniem, jakie niesie ze sobą epidemia koronawirusa.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze nie zdecydowała się jeszcze na taki krok i zebrania organizuje normalnie. Ale nie wyklucza zmiany decyzji. Apeluje również do mieszkańców o ograniczenie wizyt w administracji spółdzielni. Odwołane zostały również wszelkie zaplanowane, okresowe przeglądy w mieszkaniach. Chodzi o na przykład sprawdzanie instalacji gazowych.

– Póki co na dwa tygodnie. Decyzję taką podjęliśmy ze względu na to, że część mieszkańców obawia się wpuszczać pracowników do domów i szanujemy ich wolę – mówi Mateusz Kowalski z SM „Nadodrze".

Zebrania wspólnot w SM „Nadodrze" ruszają jeszcze w tym tygodniu.