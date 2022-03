Głogów: Zebrali ponad 12.5 tys. złotych podczas koncertu solidarności z Ukrainą

W środowy wieczór, 2 marca, w Głogowie odbył się wyjątkowy koncert "Solidarni z Ukrainą", podczas którego na scenie ustawionej w rynku wystąpili lokalni artyści. W trakcie wydarzenia zbierane były też pieniądze na wsparcie dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy.

Kwota, którą udało się zebrać przez dwie godziny to 12. 580, 57 gr.

– To, co od kilku dni obserwujemy, Wasze otwarte serca, przechodzi wszelkie myślenie. To pozwala mieć nadzieję, że ta miłość która jest w Was, ta solidarność i jedność z naszymi sąsiadami Ukraińcami dopomoże im i pozwoli zwyciężyć – mówił do mieszkańców Rafael Rokaszewicz, podczas wczorajszego koncertu.