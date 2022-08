Głogów zapłaci milion złotych więcej za oświetlenie miejskich ulic niż rok temu!

Drastycznie wzrosły koszty oświetlenia ulic w Głogowie. Obecnie, by opłacić rachunki tylko za oświetlenie uliczne (bez budynków przedszkoli, żłobków, szkół, budynków kultury itp.) prezydent będzie wnioskował do radnych o dodatkowe pieniądze na ten cel. Dziś potrzeba o 378.000 zł więcej na opłaty za energię elektryczną na oświetlenie ulic miasta. A to nie koniec. W ramach grupy zakupowej gmin Zagłębia Miedziowego wyłoniono dostawcę, który zaoferował stawkę 0,5961 zł brutto /1 kWh , co daje wzrost o 87 proc. w stosunku do roku poprzedniego, gdzie stawka wynosiła 0,3181 zł brutto/1 kWh.

Dla porównania: w 2021 r. koszty oświetlenia ulic w Głogowie wyniosły 1.142.770,02 zł. Przy założeniu wzrostu cen o 87 proc. w tym roku miasto musi zabezpieczyć w budżecie kwotę 2.136.979,93 zł.