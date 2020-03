Głogów: Zamknięto kaplice na cmentarzach i w krematorium. Ostatnie pożegnanie tylko przy grobie

Od dziś, 18 marca, zamknięta jest do odwołania kaplica na cmentarzu przy ul. Świerkowej. To samo dotyczy kaplicy w głogowskim krematorium. To efekt dekretu biskupa, który wczoraj wprowadził ograniczenia w celebracjach pogrzebowych.

Oznacza to, że od dziś pogrzeby odbywają się w formie jednej stacji, którą odprawia się na cmentarzu przy grobie w obecności najbliższej rodziny zmarłego, z zachowaniem obowiązującego limitu 50 osób. W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę. Biskup nakazuje, by mszę św. pogrzebową odprawiać w kościele w dniu pogrzebu lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego. Należy przy tym zachować limit 50 osób w świątyni. Mszę można odprawiać również bez udziału wiernych. Maciej Gandecki, kierownik Głogowskiego Domu Pogrzebowego przy ul. Świerkowej informuje, że biuro przyjmuje jedynie w sprawie organizacji pochówków. I to po jednej osobie.

- Nie załatwiamy innych spraw związanych na przykład z wjazdem na cmentarz, sprawdzeniem miejsca, czy opłatą grobu – mówi. - Prosimy o wyrozumiałość i rozsądek Można dzwonić też pod nr 76 835 88 22