Głogów: Zamknięte przychodnie zdrowia, szpital wstrzymał przyjęcia na oddziały. Lekarze udzielają porad przez telefon

Głogowskie Centrum Medyczne przy ul. M. Skłodowskiej – Curie, z dniem 16 marca zawiesiło do odwołania funkcjonowanie wszystkich Poradni Specjalistycznych. Poradnie lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej pozostają otwarte. W razie jakichkolwiek pytań - kontakt telefoniczny - rejestracja tel. 76 835 835 1 oraz 76 835 835 0.

Od poniedziałku, 16 marca działalność poradni zawiesza przychodnia Hipokrates przy ul. Sikorskiego.

Poradnia neurologiczna dnia 17 i 19 marca będzie obsługiwała pacjentów na zasadzie teleporad w godz: 16 – 18 tel. (76) 833-40-34. Jeżeli pacjent z poradni specjalistycznej potrzebuje kontynuowania leczenia poprzez wcześniej przepisane leki to ma się telefonicznie skontaktować z poradnią ogólną POZ, w celu wypisania recepty - Poradnia ogólna:tel. 76 8332052.

Decyzje co do dalszej działalności poradni specjalistycznej pojawią się w piątek, 27 marca.