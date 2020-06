Głogów: Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2. ZDJĘCIA

Do wyborów pozostało

26 czerwca to dzień oficjalnego zakończenia roku szkolnego. To był rok bardzo nietypowy. Zakończenie roku dla wielu uczniów było pierwszą od dawna okazją do zobaczenia na żywo swoich kolegów i koleżanek oraz nauczycieli. Odwiedziliśmy z aparatem Szkołę Podstawową nr 2 w Głogowie. Na zdjęciach rozdanie świadectw wśród uczniów klas trzecich.