Głogów: Zaczęło się podpalanie traw. Strażacy mają masę pracy z gaszeniem pożarów

- Od soboty do wtorku interweniowaliśmy przy pożarach osiem razy. W większości przypadków były to pradopodobnie podpalenia, bo ogień rozprzestrzeniał się z kilku miejsc. W okolicach Szczepowa spłonęło w sumie 10 hektarów - mówi Tomasz Michalski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie.

Jak co wiosnę w całym kraju rozpoczyna się plaga podpalania traw i nieużytków. Również w powiecie głogowskim strażacy mają coraz więcej roboty z gaszeniem takich pożarów. A zagrażają one nie tylko naturze. W ostatnich dniach bywało też tak, że rozprzestrzeniający się ogień zagrażał też domom mieszkalnym.

Podpalenia mają miejsce również w powiecie polkowickim. Strażacy-ochotnicy z Grębocice 5 kwietnia walczyli m.in. z pożarem. Druhowie z OSP wracali z Rzeczycy, gdzie 89-letni mężczyzna zatruł się czadem i trafił do szpitala. Po drodze do remizy zauważyli płomienie przy drodze wojewódzkiej nr 292. Od razu przystąpili do akcji i szybko opanowali ogień. Tu również prawdopodobnie doszło do podpalenia.

Największy taki pożar w okolicy miał jednak miejsce w okolicach Nowej Kuźni (gmina Radwanice). W poniedziałek, 6 kwietnia, z ogniem walczyło tam 21 zastępów straży pożarnej. Spłonęło ponad 40 hektarów nieużytków oraz pół hektara znajdującego się w pobliżu lasu. Akcja gaśnicza trwała wiele godzin. Tu również doszło do podpalenia.

W takich pożarach ginie wiele dzikich zwierząt. Zagrażają one też ludziom. Przypomnijmy, że kara za podpalenia to grzywna do 5 tys. zł oraz do 8 lat więzienia.