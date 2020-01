Głogów: Zabytkowe, kościelne organy znowu służą wiernym do mszy

- Od kiedy zacząłem grać w kościele próbowałem uruchomić duże organy, i to mi się nawet udało, bo silnik działał, ale już nie wszystkie klawisze odpowiadały - wspomina Artur.

Temat naprawy organów wrócił, gdy w parafii pojawił się obecny proboszcz ks. Tomasz Filiczkowski. Parafia złożyła w sumie trzy wnioski do urzędu miasta o dofinansowanie renowacji zabytku na kościelnym chórze i udało się ją pozyskać w sumie na 300 tys. zł. Remont kosztował ok. 312 tys. zł.

Prace przy naprawie organów rozpoczęły się w czerwcu 2017 roku. Przez ponad dwa lata przeprowadzał go Zakład Organmistrzowski ARS ORGANUM Adama Olejnika. Firma specjalizująca się w takich naprawach całkowicie je rozebrała i przewiozła do swojego warsztatu w Sulechowie. Złożony ponownie w instrument ma odrestaurowane piszczałki z blachy cynkowej i nowy miech. Podczas prowadzonych na chórze prac, organista z Krzepowa bardzo często przychodził do kościoła, by się temu przyglądać. Jak mógł, służył też radą.

- Co ciekawe, nasze organy, w ponad dziewięćdziesięciu procentach zachowały się w oryginalnym stanie - dodaje młody organista. - Druga ciekawostka, to to, że grający siedzi przodem do ołtarza, a nie jak w większości przypadków patrzy na ołtarz w lustrze.