Głogów. Z piwnicy pana Bogdana skradziono rower. Dla emeryta to bolesna strata. Może ktoś ma na zbyciu podobny sprzęt?

W zeszłym tygodniu ktoś włamał się do piwnicy 80 - letniego pana Bogdana z osiedla Chrobry i zabrał jego rower. Był to kilkunastoletni szary, zwykły rower z przerzutkami i charakterystycznym siodełkiem od Wigry 3. Bardzo zbliżony do tego ze zdjęcia - podaje na FB Bardziej Głogów.

Dla pana Bogdana, emerytowanego głogowianina, który niemal codziennie jeździ nim na zakupy i na działkę to dotkliwa strata.

Jak czytamy w poście na Bardziej Głogów, okradziony mężczyzna to były wieloletni gospodarz jednego z ROD-ów w Głogowie.

Dobry człowiek, służący zawsze pomocą nie tylko dla mieszkańców swojej klatki. „Trzeci dziadek” dla kilku dzieci w bloku. Nie chce zgłaszać sprawy na policję bo jak mówi: „szkoda czasu na taka drobnicę”

Może znajdzie się ktoś, kto ma zbędny lecz w dobrym stanie technicznym prosty rower miejski lub turystyczny i mógłby podarować panu Bogdanowi? Rozmiar ramy na wzrost ok 180 cm.

Kontakt można zostawić w komentarzu na FB Tygodnika Głogowskiego albo na FB Bardziej Głogów