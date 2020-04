Głogów: Z funduszu działkowców szpital otrzyma aparat do znieczuleń z respiratorem

Jak już wczoraj informowaliśmy, działkowcy z Głogowa zwrócili się do prezydenta z prośbą o przekazanie środków z Funduszu Działkowca na wsparcie potrzeb szpitala, na walkę z koronawirusem. Jest to kwota 100 tys. zł.

Członkowie Kolegium Prezesów z 16 Rodzinnych Ogrodów Działkowych zdecydowało, że pieniądze są potrzebniejsze na walkę z koronawirusem. Jest już decyzja na co zostaną wydane te fundusze.

– Po uzgodnieniach z zarządem szpitala ustaliliśmy, że zostanie zakupiony aparat do znieczuleń, który zawiera w sobie respirator i system monitorowania stanu pacjenta. Gest działkowców bardzo cieszy i serdecznie im za to dziękuję – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.