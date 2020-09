Głogów: Wyszedł z domu grożąc, że odbierze sobie życie. Policja odnalazla go śpiącego w stogu siana

Policjanci z głogowskiej komendy zostali powiadomieni o mężczyźnie, który miał opuścić swój dom z zamiarem popełnienia samobójstwa. To 60-letni mieszkaniec powiatu głogowskiego, który wcześniej dokonał kradzieży dokumentacji, która została pozostawiona w samochodzie. Mężczyzna ukradł również pieniądze w kwocie blisko 3000 zł.

Po kłótni z właścicielką skradzionych rzeczy stwierdził, że zrobi sobie krzywdę i poszedł do lasu. Kobieta niezwłocznie powiadomiła policję, która podjęła poszukiwania mężczyzny. Po blisko 5 godzinach przeczesywania okolicznych lasów i rozległego terenu policjanci natrafili na śpiącego mężczyznę wewnątrz stogu siana. 60-latek cały i zdrowy nie wrócił do swojego domu, ale do policyjnego aresztu, gdzie odpowie za kradzież.