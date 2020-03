Głogów: Wybuch w bloku przy ulicy Oriona! 51-letni mężczyzna stracił dłoń. ZDJĘCIA, FILM

- Ustaliliśmy, że w mieszkaniu doszło do wybuchu amunicji, przy której prawdopodobnie manipulował 51-letni mieszkaniec Głogowa, właściciel tego mieszkania. W wyniku tego zdarzenia odniósł on rany rąk. Rany odniosła również 3-letnia dziewczynka, córka tego mężczyzny – mówi Bogdan Kaleta, oficer prasowy głogowskiej policji. – Obie poszkodowane osoby trafiły do szpitala – dodaje.