Głogów wybrał kliniki. W styczniu ruszy program dofinansowania in vitro

Cztery kliniki zgłosiły się do udziału w programie leczenia niepłodności, który kilka tygodni temu ogłosił urząd miejski w Głogowie. Chodzi o projekt dofinansowania zabiegów in vitro dla par zamieszkałych w naszym mieście. Tylko dwie z nich w pełni spełniły jednak wymogi stawiane przez miasto. Prezydent Głogowa podjął decyzję o podpisaniu z nimi umów na realizację programu.

Wybrane do programu in vitro kliniki to:

Klinika Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa Bocian z Poznania

Klinika Leczenia Niepłodności Invicta we Wrocławiu

Pierwsze pary będą mogły skorzystać z miejskiego programu dofinansowania in vitro już od stycznia 2023 roku.

Metoda in vitro to, najprościej mówiąc, metoda zapłodnienia przeprowadzana w laboratorium. Polega ona na połączeniu komórki jajowej i plemnika poza żeńskim układem rozrodczym.

Procentowa szansa powodzenia zabiegu in vitro jest różna w wielu krajach, które prowadzą takie statystyki. Przykładowo we Francji kończy się pozytywnie w około 40 procentach przypadków, podczas gdy w Holandii - 20 procentach. Wiele zależy od zdrowia i trybu życia matki.