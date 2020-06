Glogów: Wybory Prezydenckie 2020. Zanim pójdziesz zagłosować, sprawdź, gdzie masz to zrobić. SPIS ULIC I KOMISJI OBWODOWYCH

Komisja Obwodowa nr 1. Siedziba - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Piotra Skargi 5 Balwierska, Bernardyńska, Bolesława Krzywoustego, Długa, Franciszkańska, Garncarska, Grodzka, Hugona Kołłątaja, Karola Miarki, Klarysek, Koszarowa, Kotlarska, Kuźnicza, Młyńska, Nadodrzańska, Parafialna, Piaskowa, Piastowska, Piekarska, Piotra Skargi, Plac Solny, Polska, Powstańców, Rynek, Rzeźnicza, Słodowa, Smolna, Stanisława Kutrzeby, Stanisława Staszica, Staromiejska, Starowałowa, Szewska, Świętego Mikołaja, Świętojańska, Wały Bolesława Chrobrego, Złota Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Komisja Obwodowa nr 2 Siedziba - Zespół Szkół Politechnicznych, Plac Jana z Głogowa 7 1 Maja, Aleja Wolności od 2 do 16C (parzyste), 11 , 13; Bł. Lugiego Novarese, Cicha, Dobra, Dzieci Głogowskich, Gołębia, Grodzisko, Jedności Robotniczej od 2 do 18, od 42 do 46; Kamienna Droga, Łąkowa, Mała, Nadbrzeżna, Plac 1000 - lecia od 8 do 13; Plac Jana z Głogowa, Plac Kolegiacki, Poczdamska, Spokojna, Sybiraków, Topolowa, Strzelecka, Zamkowa Komisja Obwodowa nr 3 Siedziba - Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Jedności Robotniczej 10 Aleja Wolności od 18 do 24C (parzyste), od 19 do 21B (nieparzyste), od 30 do 52 (parzyste); Brama Brzostowska, Generała Józefa Bema, Generała Władysława Sikorskiego od 6 do 12 (parzyste), 13, 13A, 13B, od 14 do 18; Jana Matejki, Łużycka, Plac 1000 - lecia od 1 do 7; Spółdzielcza Komisja Obwodowa nr 4 Siedziba - Szkoła Podstawowa nr 2, Aleja Wolności 74 Adama Mickiewicza, Aleja Wolności 23, 23A, 23B, od 54 do 70A (parzyste), od 65 do 83 (nieparzyste); Biechów, Browarna, Działkowa, Elektryczna, Generała Władysława Sikorskiego od 19 do 76; Juliusza Słowackiego, Komunalna, Krochmalna, Kwiatowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Przemysłowa, Strefowa, Wierzbowa, Wróblin Głogowski, Żukowicka Komisja Obwodowa nr 5 Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Gustawa Morcinka 2 Armii Krajowej od 2 do 30A (parzyste), Obrońców Pokoju od 6 do 10D (parzyste), 16, od 16A do 16F; Plac Konstytucji 3 Maja, Stawna Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosowanie w wyborach prezydenckich odbędzie się w najbliższa niedzielę, 28 czerwca 2020 r. W Głogowie odbędzie się ono w 36 obwodach. Podajemy wykaz ulic oraz obwodów, w których się znalazły. Podajemy także adresy Komisji Obwodowych, w których mieszkańcy poszczególnych ulic mogą oddać głos.

Komisja Obwodowa nr 1.

Siedziba - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Piotra Skargi 5

Balwierska, Bernardyńska, Bolesława Krzywoustego, Długa, Franciszkańska, Garncarska, Grodzka, Hugona Kołłątaja, Karola Miarki, Klarysek, Koszarowa, Kotlarska, Kuźnicza, Młyńska, Nadodrzańska, Parafialna, Piaskowa, Piastowska, Piekarska, Piotra Skargi, Plac Solny, Polska, Powstańców, Rynek, Rzeźnicza, Słodowa, Smolna, Stanisława Kutrzeby, Stanisława Staszica, Staromiejska, Starowałowa, Szewska, Świętego Mikołaja, Świętojańska, Wały Bolesława Chrobrego, Złota

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych



Komisja Obwodowa nr 2

Siedziba - Zespół Szkół Politechnicznych, Plac Jana z Głogowa 7

1 Maja, Aleja Wolności od 2 do 16C (parzyste), 11 , 13; Bł. Lugiego Novarese, Cicha, Dobra, Dzieci Głogowskich, Gołębia, Grodzisko, Jedności Robotniczej od 2 do 18, od 42 do 46; Kamienna Droga, Łąkowa, Mała, Nadbrzeżna, Plac 1000 - lecia od 8 do 13; Plac Jana z Głogowa, Plac Kolegiacki, Poczdamska, Spokojna, Sybiraków, Topolowa, Strzelecka, Zamkowa



Komisja Obwodowa nr 3

Siedziba - Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Jedności Robotniczej 10

Aleja Wolności od 18 do 24C (parzyste), od 19 do 21B (nieparzyste), od 30 do 52 (parzyste); Brama Brzostowska, Generała Józefa Bema, Generała Władysława Sikorskiego od 6 do 12 (parzyste), 13, 13A, 13B, od 14 do 18; Jana Matejki, Łużycka, Plac 1000 - lecia od 1 do 7; Spółdzielcza

Komisja Obwodowa nr 4

Siedziba - Szkoła Podstawowa nr 2, Aleja Wolności 74

Adama Mickiewicza, Aleja Wolności 23, 23A, 23B, od 54 do 70A (parzyste), od 65 do 83 (nieparzyste); Biechów, Browarna, Działkowa, Elektryczna, Generała Władysława Sikorskiego od 19 do 76; Juliusza Słowackiego, Komunalna, Krochmalna, Kwiatowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Przemysłowa, Strefowa, Wierzbowa, Wróblin Głogowski, Żukowicka

Komisja Obwodowa nr 5

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Gustawa Morcinka 2

Armii Krajowej od 2 do 30A (parzyste), Obrońców Pokoju od 6 do 10D (parzyste), 16, od 16A do 16F; Plac Konstytucji 3 Maja, Stawna

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Komisja Obwodowa nr 6

Siedziba - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Jedności Robotniczej 15

Bartosza Głowackiego, Generała Tadeusza Rozwadowskiego, Generała Władysława Sikorskiego 2, 4 od 1 do 11 (nieparzyste); Grunwaldzka, Jedności Robotniczej od 33 do 40A; Słowiańska, Wojska Polskiego od 1 do 9 (nieparzyste)

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych



Komisja Obwodowa nr 7

Siedziba - Przedszkole Publiczne nr 6, ul. Gustawa Morcinka 6

Armii Krajowej od 1 do 21 (nieparzyste)

Komisja Obwodowa nr 8

Siedziba - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Gustawa Morcinka 2

Gustawa Morcinka od 2 do 18H (parzyste); Obrońców Pokoju od 18 do 20H (parzyste)

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych



Komisja Obwodowa nr 9

Siedziba - Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Kościuszki 18

Fryderyka Chopina, Generała Józefa Sowińskiego, Gustawa Morcinka od 1 do 87 (nieparzyste); Mikołaja Reja, Wojska Polskiego od 11 do 27 (nieparzyste), 58. Komisja Obwodowa nr 10

Siedziba - Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Mikołaja Gomółki 43

10 maja, Adama Asnyka, Boczna, Elizy Orzeszkowej, Jana Cybisa, Jana Długosza, Jana Kochanowskiego, Józefa Lompy, Józefa Wybickiego, Karola Szymanowskiego, Mikołaja Gomółki, Nowa, Polna, Połaniecka, Samotna, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Tadeusza Kościuszki, Wąska, Wincentego Kadłubka, Zbigniewa Herberta

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja Obwodowa nr 11

Siedziba - Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania " Dom w Głogowie", ul. Okrężna 21

Bukowa, Cedrowa, Dębowa, Generała Stanisława Maczka, Generała Stanisława Skalskiego, Generała Witolda Urbanowicza, Generała Władysława Andersa, Jałowcowa, Jesienna, Jodłowa, Kasztanowa, Lipowa, Malinowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Okrężna, Sosnowa, Świerkowa, Wojska Polskiego od 4 do 38 (parzyste), od 31 do 35 (nieparzyste)

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych



Komisja Obwodowa nr 12

Siedziba - Przedszkole Publiczne nr 9, ul. Perseusza 3

Keplera, Perseusza.

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Komisja Obwodowa nr 13

Siedziba - Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Mikołaja Gomółki 43

Merkurego, Plac Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, Saturna

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Komisja Obwodowa nr 14

Siedziba: Przedszkole Publiczne nr 19, ul. Plutona 3

Galileusza od 1 do 23 (nieparzyste); Kosmonautów Polskich od 2 do 50 (parzyste); Oriona od 1 do 23 (nieparzyste); Plutona od 2 do 4 (parzyste).



Komisja Obwodowa nr 15

Siedziba - Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Andromedy 62

Andromedy, Galileusza od 2 do 22 (parzyste); Oriona od 2 do 24 (parzyste)



Komisja Obwodowa nr 16

Siedziba - Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Gwiaździsta 2

Gwiaździsta, Kosmonautów Polskich 3, 5; Orbitalna od 21 do 23 (nieparzyste); Plutona od 3 do 23 (nieparzyste)

Komisja Obwodowa nr 17

Siedziba - Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Gwiaździsta 2

Kosmonautów Polskich od 7 do 127A (nieparzyste), od 52 do 56 (parzyste)

Komisja Obwodowa nr 18

Siedziba - Przedszkole Publiczne nr 20, ul. Herkulesa 4

Brzeska, Grodzieńska, Krzemieniecka, Lwowska, Łucka, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Neptuna, Nowogródzka, Orbitalna od 1 do 19 (nieparzyste), 25, 27, od 33 do 41 (nieparzyste); Paulinów, Samborska, Stanisławowska, Tarnopolska, Wileńska.

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja Obwodowa nr 19

Siedziba - Przedszkole Publiczne nr 20, ul. Herkulesa 4

Herkulesa, Legnicka, Obrońców Pokoju od 23 do 29 (nieparzyste), od 32 do 56 (parzyste), Orbitalna 29, 31, od 43 do 89 (nieparzyste), 60, 66, 68; Różana

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych



Komisja Obwodowa nr 20

Siedziba - Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Ignacego Daszyńskiego 11

Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza od 2 do 18 (parzyste); Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Jędrzeja i Jana Śniadeckich od 3 do 10; Obrońców Pokoju od 1 do 11B (nieparzyste); Strumykowa, Wincentego Witosa

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja Obwodowa nr 21

Siedziba - Przedszkole Publiczne nr 7, ul. Stanisława Moniuszki 4a

Budowlanych od 5 do 35 (nieparzyste), od 18 do 22 (parzyste); Juliusza Kossaka, Marii Konopnickiej, Obrońców Pokoju od 13, 13A do 13C, od 15, 15A do 15D, od 24 do 30B (parzyste)



Komisja Obwodowa nr 22

Siedziba - Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Ignacego Daszyńskiego 11

Budowlanych 3, 4, 6, od 6B do 6G; Cypriana Kamila Norwida, Henryka Sienkiewicza 1, 1A do 1E, 3, 7, 13; Ireny Sendlerowej, Jędrzeja i Jana Śniadeckich od 11 do 19; Stanisława Moniuszki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych



Komisja Obwodowa nr 23

Siedziba - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Sportowa 1

Bolesława Prusa, Gimnastyczna, Lotników, Łukowa, Narciarska, Olimpijska, Spadochroniarzy, Spadzista, Sportowa, Tenisowa, Wioślarska, Wita Stwosza od 2 do 6D (parzyste), od 7 do 14; Żeglarska, Żwirki i Wigury

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych



Komisja Obwodowa nr 24

Siedziba - Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 10

Brzozowa, Listopadowa, Marcowa, Mieczysława Niedziałkowskiego, Styczniowa

Komisja Obwodowa nr 25

Siedziba - Miejskie Centrum Wspierania Rodziny, ul. Folwarczna 7

Geodezyjna, Kazimierza Wielkiego, Kowalska, Krawiecka, Mechaniczna, Rudnowska 1 - 24; Rzemieślnicza, Ślusarska, Ułanów Polskich, Złota Podkowa

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Komisja Obwodowa nr 26

Siedziba - Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Akacjowa 10

Akacjowa, Cukrownicza, Cyprysowa, Dolna, Henryka Głogowskiego, Karmelkowa, Klonowa, Kolejowa, Końcowa, Kościelna, Kresowa, Krótka, Mleczarska, Na Uroczysku, Osadników, Portowa, Rudnowska 34 - 117; Słodka, Stara, Stoczniowa, Transportowa, Ustronna, Wspólna, Żarkowska

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja Obwodowa nr 27

Siedziba - Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Królewska 12

Królewska, Rycerska, Wita Stwosza od 15 do 36; Władysława Łokietka

Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Królewska 12, Lokal Wyborczy nr 28

Siedziba - Przedszkole Publiczne nr 17, ul. Królewska 14,

Letnia, Morelowa, Orzechowa, Pogodna, Słoneczna, Wiosenna, Wiśniowa

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Komisja Obwodowa nr 29

Siedziba - Szkoła Podstawowa nr 3, Plac Mieszka I 22

Budziszyńska, Dobrawy, Ester Golan, Galla Anonima, Gnieźnieńska, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Królowej Jadwigi, Plac Mieszka I, Szczyglicka, Świętej Jadwigi Śląskiej, Wincentego Pola, Wodna, Zielona, Ziemowita

Komisja Obwodowa nr 30

Siedziba - Szkoła Podstawowa nr 3, Plac Mieszka I 22

Herbowa, Kaspra Eliana, Książąt Oleśnickich, Księcia Jana II, Księżnej Mechtyldy, Małgorzaty Cylejskiej, Miodowa, Pszczelarska, Probusa, Przemysława Głogowskiego, Wawelska

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja Obwodowa nr 31

Siedziba - Szkoła Podstawowa nr 3, Plac Mieszka I 22

Bolesława Wysokiego, Henryka V Żelaznego, Kazimierza Sprawiedliwego, Konrada I, Książąt Żagańskich, Salomei

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja Obwodowa nr 32

Siedziba - Przedszkole Publiczne nr 21, ul. Jagiellońska 37

Jagiellońska, Piasta Kołodzieja

Komisja Obwodowa nr 33

Siedziba - Przedszkole Publiczne nr 21, ul. Jagiellońska 37

Bolesława Śmiałego, Dziadoszan, Folwarczna, Gen. Fieldorfa ”Nila”, Gen. Komorowskiego ”Bora”, Gen. Okulickiego ”Niedźwiadka”, Gen. Roweckiego ”Grota”, Jana Karskiego, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Kasztelańska, Leszka Białego, Nankera, Płk. Witolda Pileckiego, Świętosławy Komisja Obwodowa nr 34

Zakład Karny

Zakład Karny w Głogowie, ul. Lipowa 21

Komisja Obwodowa nr 35

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej "Magnolia" w Głogowie, ul. Neptuna 22/24, Komisja Obwodowa nr 36

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o. o. w Głogowie

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o. o., ul. Tadeusza Kościuszki 15

